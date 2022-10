न्यूयॉर्क (अमेरिका) : संयुक्त राष्ट्र महासभेत ( United Nations General Assembly ) रशियावर झालेल्या ( Kashmir Issue During UN General Assembly Debate on Russia ) चर्चेदरम्यान काश्मीरचा मुद्दा ( India Statment in UNGA ) उपस्थित केल्यानंतर भारताने बुधवारी पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले. रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात ( UNGA Russia Vote ) यूएनजीएमध्ये झालेल्या मतदानाच्या स्पष्टीकरणात, पाकिस्तानचे राजदूत मुनीर अक्रम यांनी दोन परिस्थितींमध्ये समांतरता आणण्याच्या प्रयत्नात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. ( Statement on Kashmir While Voting Against Russia ) संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी कडक शब्दात प्रतिक्रिया दिली.

देशाविरोधात पाकिस्तानचे चुकीचे विधान त्याचा जाहीर निषेध : त्या म्हणाल्या की , "आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या व्यासपीठाचा दुरुपयोग करण्याचा आणि माझ्या देशाविरुद्ध निरर्थक आणि निरर्थक टिप्पणी करण्याचा पुन्हा एकदा एका शिष्टमंडळाने प्रयत्न केला आहे. "भारतीय मुत्सद्दी म्हणाले की, असे विधान वारंवार खोटे बोलणारी मानसिकता दर्शवते. तो सामूहिक तिरस्कारास पात्र आहे. विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी कंबोज म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि नेहमीच राहील.

सीमेपलीकडचा दहशतवाद संपवण्यासाठी आमचा प्रयत्न : आम्ही पाकिस्तानला सीमेपलीकडील दहशतवाद थांबवण्यास सांगतो जेणेकरून आमच्या नागरिकांना जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळू शकेल. तत्पूर्वी, यूएनजीएने चार युक्रेनियन प्रदेशांवर रशियाच्या ताब्याचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला. 143 सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने तर पाच सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. भारतासह एकूण 35 देश या प्रस्तावापासून दूर राहिले.

भारताची संयुक्त राष्ट्र महासभेत तटस्थेची भूमिका : रशियाची निंदा करणारा संयुक्त राष्ट्र महासभेचा ठराव चुकल्यानंतर, भारताने बुधवारी युक्रेनमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे आणि नागरिकांच्या घातपातासह संघर्ष वाढण्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. नवीनतम प्रस्ताव, सुरक्षा परिषदेत समान ठराव, रशियाने व्हेटो केल्यानंतर आला आहे. तथाकथित सार्वमतानंतर रशियाच्या "चार युक्रेनियन प्रदेशांना बेकायदेशीरपणे जोडण्याचा प्रयत्न" याचा निषेध करतो.

भारताचा सवाल, काश्मीरमध्ये दहशदवादाने मानवी संहार केल्याची किंमत कशी मोजावी : सदस्य राष्ट्रांसमोर मतदानाबाबत स्पष्टीकरण देताना राजदूत कंबोज म्हणाले की, भारताने सातत्याने असा सल्ला दिला आहे की मानवी किंमतीवर कोणताही तोडगा निघू शकत नाही आणि शत्रुत्व वाढवणे कोणाच्याही हिताचे नाही. ते म्हणाले की, शत्रुत्व ताबडतोब संपवण्यासाठी आणि संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गावर परत यावे यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत.