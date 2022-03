मुंबई - राज्यात कोरोना उतरणीला ( Maharashtra corona update ) लागला आहे. आज एकाही मृत्युची नोंद नसल्याचा दावा राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केला ( Zero corona patients deaths in MH ) आहे.

आज दिवसभरात 544 संसर्ग बाधित ( New 544 corona cases in MH ) आढळून आले. तर 1 हजार रुग्ण ठणठणीत होऊन घरी परतले आहेत. दुसरीकडे ओमयक्रोनचे रुग्णदेखील घटले आहेत. आज 38 ओमायक्रॉन रुग्णांची ( 34 omicron cases in Mumbai ) नोंद झाली. त्यातील सर्वाधिक पुणे मनपा हद्दीतील आहेत, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.