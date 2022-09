मुंबई : केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा ( Senior BJP Leader Amit Shah Visit to Mumbai ) यांचा उद्या मुंबई दौरा ( Union Minister Amit Shah Visit to Mumbai ) आहे. मात्र, आज रात्री साडेनऊ ते दहाच्या दरम्यान अमित शहा मुंबईत दाखल ( Amit Shah Visit on Occasion of Ganapati Darshan ) होणार आहेत. त्यामुळे आज रात्रीसुद्धा अमित शहा काही महत्त्वाच्या बैठका घेण्याची ( Some Important Meetings Tonight ) शक्यता आहे. गणपती दर्शनाच्या निमित्ताने ठेवलेला केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचा मुंबई दौरा भारतीय जनता पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मुंबई महापालिकेच्या येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर( BJP of Mumbai ) हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात ( Background of Upcoming Elections of Mumbai BMC ) आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दरवर्षी येतात भेटीला : अमित शहा हे दरवर्षी भाजप नेते आशिष शेलार यांचे वांद्रे पश्चिम येथे असलेल्या गणेशोत्सव मंडळाला भेट देत असतात. तसेच, लालबागचा राजाचे दर्शन अमित शहा हे दरवर्षी घेतात. मात्र, गेली दोन वर्षे कोरोना असल्याकारणाने सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला गेला नव्हता. मात्र, या वर्षी निर्बंधमुक्त सण साजरे केला जात असल्यामुळे अमित शाह यांनी गणेश उत्सवादरम्यान हा मुंबई दौरा ठेवला आहे.



मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ठरणार रणनीती : केंद्रीय मंत्री अमित शहा हे बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबईत येणार असले तरी, या दौऱ्यामागे मुंबई महानगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. शिवसेनेची खरी ताकद ही मुंबई महानगरपालिकेवर असलेली सत्ता आहे. त्यामुळे होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी अमित शहा यांचा या दौऱ्यामध्ये खास रणनीती आखली जाणार आहे. यासाठी उद्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी सकाळी अकरा वाजताच्या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीचे महत्त्वाची बैठक ठेवण्यात आली आहे.

बैठकीला भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची उपस्थिती : या बैठकीला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वात महत्त्वाचे नेते उपस्थित राहतील. सध्या शिवसेनेचे चारही बाजूने कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिकेवरची सत्ता गेल्यास शिवसेनेचा राजकीय अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. गेल्या काही वर्षांपासून उद्धव ठाकरे आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये असलेला वाद सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे या महानगरपालिकेत उद्धव ठाकरे यांना कडवे आव्हान उपस्थित करण्यासाठी अमित शहा यांचा हा दौरा महत्त्वाचा मानला जातो. या दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेऊन मुंबई महानगरपालिकेसाठी त्यांच्या सोबत विशेष रणनीती आखण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.





राज ठाकरे यांच्यासोबत भेटीची चर्चा : अमित शह मुंबई दौऱ्यादरम्यान राज ठाकरे यांचीही भेट होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, राज ठाकरे यांच्यासोबत अमित शहा यांच्या दौर्‍यात कोणतीही नियोजित भेट नाही. त्यामुळे या केवळ राजकीय चर्चा आहेत, असे स्पष्टीकरण आशिष शेलार यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. मात्र, सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता राज ठाकरे आणि अमित शहा यांचीदेखील भेट होऊ शकते, असे कयास, तर्क राजकीय वर्तुळात लावले जात आहेत.

संपूर्ण मुंबई काबीज करायची आहे : फडणवीस वरळीमध्ये शिवसेनेचे नेते व माजी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांच्या मतदारसंघात भाजपने तसेच शिंदे गटाने मोठ्या प्रमाणामध्ये बॅनरबाजी केलेली आहे. यावरून देवेंद्र फडणीस यांना विचारले असता, ते म्हणाले की आमचं लक्ष फक्त वरळीचं नाही तर संपूर्ण मुंबई पालिका काबीज करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.

पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठकांचे सत्र : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्यादरम्यान काही महत्त्वाच्या बैठका देखील घेण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई भाजप प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे या नेत्यांसोबत अमित शहा या दौऱ्यादरम्यान बैठक करणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे.

मुंबई पालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने दौरा महत्त्वाचा : अमित शहा दरवर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सव दरम्यान मुंबई दौरा करत असतात. यावेळी खास करून ते भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणपतीला आवर्जून भेट देत असतात. यावेळीही वांद्रे पूर्व गणेश उत्सव मंडळच्या गणपतीचे ते दर्शन घेतील त्यासोबतच लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्याचेही शक्यता आहे. तसेच या वेळी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची जबाबदारी खास करून आशिष शेलार यांना देण्यात आली आहे. यासाठीच आशिष शेलार यांना पुन्हा एकदा मुंबई प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवडही करण्यात आली होती. त्यामुळेच मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुक पार्श्वभूमीवर हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

