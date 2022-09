नवी दिल्ली - काँग्रेसने आज दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महागाईवर 'हल्ला बोल' रॅली काढली ( Congress has Today Organized Halla Bol Rally ) आहे. यामध्ये देशभरातून काँग्रेसचे कार्यकर्ते पोहोचत ( Halla Bol Rally at Ramlila Maidan ) आहेत. त्यासाठी पक्षाने विशेष तयारी केली आहे. 'हल्ला बोल' रॅलीच्या ( Indian National Congress Call For a Rally ) पार्श्वभूमीवर पोलिसांनीही विशेष बंदोबस्त ठेवला आहे. रविवारी होणाऱ्या काँग्रेसच्या रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर मध्य दिल्लीतील रामलीला मैदान आणि परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनीसुद्धा माहिती ( Former Congress President Rahul Gandhi ) दिली.

काँग्रेसची रामलीलाल मैदानावर केंद्र सरकार विरोधात 'हल्ला बोल' रॅली

दिल्ली पोलिसांचा ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी जारी दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी जारी केली असून, रविवारी रस्ता बंद करण्याबाबत प्रवाशांना माहिती दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रॅलीच्या ठिकाणी स्थानिक पोलिसांसह निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे. मैदानाच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी मेटल डिटेक्टरही बसवण्यात आले आहेत.

रॅलीमुळे बंद रामलीला मैदानाकडे जाणारे रस्ते बंद दिल्ली ट्रॅफिक पोलिसांनी शनिवारी ट्विट केले की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने उद्या रामलीला मैदानावर रॅली काढण्याच्या आवाहनामुळे कार्यक्रमस्थळाच्या आजूबाजूच्या काही भागात रस्ता बंद राहील. वाहतूक पोलिसांनी प्रवाशांना काही विभाग टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. जे रॅलीमुळे बंद राहतील. बाराखंबा रोड ते गुरू नानक चौक, विवेकानंद मार्ग (दोन्ही बाजूंनी), जेएलएन मार्ग (दिल्ली गेट ते गुरु नानक चौक), कमला मार्केट गुरू नानक चौकाच्या आसपास, चमन लाल मार्ग, अजमेरी गेट ते असफ डीडीयू- रणजित सिंग फ्लायओव्हर असा सल्लागारात म्हटले आहे. अली रोड आणि कमला मार्केटकडे जाणारा मिंटो रोड रेड लाइट पॉइंट बंद राहील.

काँग्रेस नेत्यांच्या देशभरात 22 शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा या आठवड्याच्या सुरुवातीला, काँग्रेस नेत्यांनी देशभरातील 22 शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि 4 सप्टेंबर रोजी रामलीला मैदानावर 'दिल्ली पर हल्ला बोल रॅली'साठी 'दिल्ली चलो'ची हाक दिली. या रॅलीला पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह वरिष्ठ काँग्रेस नेते संबोधित करणार आहेत. गांधींनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले होते की, आज देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे बेरोजगारी, महागाई आणि वाढता द्वेष. 11 वाजण्याच्या सुमारास काँग्रेसचे सरचिटणीस, प्रभारी यांच्यासह वरिष्ठ नेते एआयसीसी मुख्यालयात जमतील.

राहुल गांधी रामलीला मैदानावरील सभेला करणार संबोधित येथून ते बसमधून एकत्र रॅलीसाठी रामलीला मैदानावर जातील. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हेही रामलीला मैदानावरील सभेला संबोधित करणार आहेत. दुपारी एकच्या सुमारास राहुल रॅलीला पोहोचण्याची शक्यता आहे. रामलीला मैदान आणि परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. दिल्लीत काँग्रेसच्या 'हल्ला बोल' रॅलीनंतर पुन्हा 'भारत जोडो यात्रा' सुरू होणार आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 135 दिवसांची 'भारत जोडो यात्रा' 7 सप्टेंबर रोजी कन्याकुमारी येथून सुरू होईल, ती काश्मीरमध्ये संपेल.

हल्ला बोल रॅलीच्या माध्यमातून काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर हल्ला 'हल्ला बोल' रॅलीच्या माध्यमातून काँग्रेस देशातील महागाईविरोधात एकजुटीने केंद्रावर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी ही रॅली 28 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानीत होणार होती. परंतु, कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे 4 सप्टेंबर रोजी आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेस नेत्यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला देशभरातील 22 शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि 4 सप्टेंबर रोजी रामलीला मैदानावर त्यांच्या 'दिल्ली पर हल्ला बोल रॅली'साठी 'दिल्ली चलो'ची हाक दिली. या सभेला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संबोधित करणार आहेत. राहुल गांधी यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे. आज देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे बेरोजगारी, महागाई आणि वाढता द्वेष.

