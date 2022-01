मुंबई - राज्यात कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत चढ-उतार दिसून येत असून आज 31 हजार 111 नव्या रुग्णांची नोंद ( New corona cases in Maharashtra ) झाली आहे. तर 29 हजार 092 रुग्ण बरे झाले आहेत. आज 24 रुग्णांचा मृत्यू ( corona patient deaths in Maharashtra ) झाला आहे. तसेच ओमायक्रोनचे देखील रुग्ण वाढले असून आज 122 रुग्ण ( Omicron Patient In Maharashtra ) सापडले असल्याची माहिती राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.