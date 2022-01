मुंबई - मुंबईत डिसेंबर महिन्यापासून कोरोना विषाणूची तिसरी ( corona third wave in Mumbai ) लाट आली आहे. गुरुवारी ५७०८, शुक्रवारी ५००८ रुग्णांची नोंद झाली. आज त्यात आणखी घट होऊन ३५६८ रुग्णांची नोंद झाली ( corona cases in Mumbai ) आहे. आज १० रुग्णांचा मृत्यू झाला ( corona patients deaths in Mumbai ) आहे. रुग्णसंख्या घटत असल्याने सध्या १७ हजार ४९७ सक्रिय रुग्ण आहेत.

मुंबईत डिसेंबर महिन्यापासून कोरोना विषाणूची तिसरी लाट आली आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीला ६ ते ८ जानेवारीदरम्यान सलग तीन दिवस २० हजारच्यावर रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट होत आहे.

३५६८ नव्या रुग्णांची नोंद ( new 3569 corona cases in Mumbai ) -

मुंबईत गेले दोन वर्षे कोरोनाचा प्रसार सुरू आहे. या दरम्यान कोरोनाच्या दोन लाटा आल्या होत्या. त्या दोन्ही लाटा थोपवण्यात पालिकेला यश आले आहे. पहिल्या लाटेदरम्यान २८०० तर दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोनाचे ११ हजार ५०० सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली होती. डिसेंबर महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट आली आहे. ६ ते ८ जानेवारीदरम्यान सलग तीन दिवस २० हजारच्यावर रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट होताना दिसत आहे.

कोरोना वाढीचा दर ०.६४ टक्के इतका ( corona patients in Mumbai during Jan 2022 )

मुंबईत आज (२२ जानेवारीला) ३५६८ नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर १० मृत्यूची नोंद झाली आहे. आज २३१ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण १० लाख ३२ हजार २८३ रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी ९ लाख ९५ हजार ५६९ रुग्ण बरे झाले आहेत. तर १६ हजार ५२२ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. १७ हजार ४९७ सक्रिय रुग्ण आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९६ टक्के तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी १०५ दिवस इतका आहे. मुंबईमधील ३२ इमारती सील आहेत. १५ जानेवारी ते २१ जानेवारी या कालावधीत कोरोना वाढीचा दर ०.६४ टक्के इतका आहे.

८८.६ टक्के बेड रिक्त -

मुंबईत आज आढळून आलेल्या ३५६८ रुग्णांपैकी २९९८ म्हणजेच ८४ टक्के लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत. आज ४८५ रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. ७६ रुग्णांना ऑक्सिजन बेडची आवश्यकता भासली आहे. मुंबईत रुग्णालयांमध्ये ३७,७४६ बेडस असून त्यापैकी ४२९३ बेडवर म्हणजेच ११.४ टक्के बेडवर रुग्ण आहेत. इतर ८८.६ टक्के बेड रिक्त आहेत.

रुग्णसंख्येत चढउतार -

मुंबईत गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूचा पहिला रुग्ण आढळून आला. तेव्हापासून मुंबईत कोरोनाचा प्रसार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दुसरी लाट आली. एप्रिल महिन्यात रुग्णसंख्या ११ हजारावर गेली होती. जूनपासून त्यात घट होऊ लागली. १ डिसेंबरला कोरोनाचे १०८ नवे रुग्ण आढळून आले होते. त्यानंतर त्यात वाढ हाऊ लागली. ६ जानेवारीला २०,१८१, ७ जानेवारीला २०,९७१, ८ जानेवारीला २०,३१८, त्यानंतर रुग्णसंख्या घटली असून ९ जानेवारीला १९४७४, १० जानेवारीला १३६४८, ११ जानेवारीला ११६४७, १२ जानेवारीला १६४२०, १३ जानेवारीला १३७०२, १४ जानेवारीला ११३१७, १५ जानेवारीला १०६६१, १६ जानेवारीला ७८९५, १७ जानेवारीला ५९५६, १८ जानेवारीला ६१४९, १९ जानेवारीला ६०३२, २० जानेवारीला ५७०८, २१ जानेवारीला ५००८, २२ जानेवारीला ३५६८ नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत.