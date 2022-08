मुंबई नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) National Crime Records Bureau च्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी देशातील महिलांवरील एकूण गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र Total Crimes Against Women in Maharashtra पहिल्या तीन क्रमांकावर आहे. महिलांचे अपहरण आणि अपहरण, महिलांची शालीनता भंग करण्याच्या हेतूने त्यांच्यावर हल्ला करणे आणि महिलांच्या विनयशीलतेचा अपमान Kidnapping, molesting, assaulting women in Maharashtra यासारख्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रात पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत. या सर्व गुन्ह्यांमध्ये मुंबईचा प्रथम क्रमांक लागतोय. Crime Rate of Mumbai in Mahrashtra

महाराष्ट्रात एकूण 39526 गुन्ह्यांची नोंद NCRB नुसार, गेल्या वर्षी महिलांविरुद्ध देशभरात एकूण 428278 गुन्हे नोंदवले गेले. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात 39526 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. महिलांच्या अपहरण आणि अपहरणाच्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असून मागील वर्षी 7559 अपहरणांच्या घटना घडल्या आहेत. एकट्या मुंबईत या गुन्ह्याची आकडेवारी 1103 आहे. Maharashtra Crime Rate by NCRB

बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या नोंदणीच्या विश्लेषणात देशात महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. या गुन्ह्यांची आकडेवारी 2496 आहेत. महाराष्ट्रात मागील वर्षी बलात्कार/सामूहिक बलात्काराचे 23 गुन्हे घडले. या यादीत 4 प्रकरणांसह मुंबई अव्वल आहे. विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात 10568 प्रकरणांची नोंद असून राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मुंबई या गुन्ह्यांची मागील वर्षाची संख्या 1625 आहेत. महिलांच्या शिष्टाचाराच्या अपमानाच्या महाराष्ट्र 1038 गुन्ह्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मुंबई 481 प्रकरणांसह राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

बालिका संबंधित गुन्ह्यांसंदर्भात महाराष्ट्र व्दितीय स्थानी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (फक्त बालिका पीडित) प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर येत आहे. राज्यात मागील वर्षी ६११६ गुन्हे नोंदविले गेले. यापैकी मुंबई 1019 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात मागील वर्षी गर्भपात संदर्भात २६ गुन्हे नोंदविण्यात आले.

हेही वाचा Sonali Phogat Murder investigation उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करणार हरियाणात सोनाली फोगाट हत्याकांडाचा तपास