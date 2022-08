मुंबई : भाद्रमध्ये राखी ( Rakhi in Bhadra ) सण साजरा करू नये अशी मान्यता आहे. पंडित विष्णू राजोरिया यांच्या मते, भाद्रमध्ये राखी बांधल्याने भावाची हानी होते. कुटुंबावर संकटही येते. भाद्रमध्ये शुभ कार्य केले जात नसून ते निषिद्ध ( Auspicious work prohibited in Bhadra ) मानले जाते; म्हणूनच 11 ऑगस्टला रक्षाबंधन ( Rakhi in Maharashtra ) सणाला उत्तम मुहूर्तावर बहिणी भावांना राखी बांधावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. तर जाणून घेऊया राखीचा सर्वोत्तम मुहूर्त ( Rakhi Best Muhurta in Maharashtra )

संभ्रमाची स्थिती : भाद्र असल्याने हा सण सर्वांसमोर संभ्रम निर्माण करत आहे. हा सण 11 ऑगस्टला साजरा करायचा की 12 ऑगस्टला, या संभ्रमात लोक आहेत. अशा परिस्थितीत हा सण कधी साजरा करायचा, याचे उत्तर ज्योतिषी विष्णू राजोरिया यांनी दिले आहे. 11 ऑगस्ट रोजी दिवसभर भद्रा असेल आणि रात्री 8:53 नंतरच ती संपेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. यानंतरच राखी बांधणे चांगले. असे म्हणतात की, जेव्हा भद्राच्या वेळी होळी किंवा राखी साजरी केली जात नाही. या दृष्टिकोनातून असे म्हणता येईल की, 11 तारखेला रात्री राखी बांधता येईल आणि ही प्रक्रिया दुसऱ्या दिवशी 12 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. (Raksha Bandhan Bhadra)

राखीचा सर्वोत्तम मुहूर्त (Rakhi Best Muhurta) : आचार्य शिव मल्होत्रा ​​सांगतात की, श्रावण पौर्णिमा 11 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10:37 ते दुसऱ्या दिवशी 12 ऑगस्ट रोजी सकाळी 07:05 वाजता संपत आहे. 12 ऑगस्ट रोजी सूर्योदय उदयकालिक पौर्णिमा तिथी असेल. उदया तिथी असल्याने शुक्रवारी, 12 ऑगस्ट रोजी, उदयकालिक पौर्णिमेलाही राखी बांधणे शुभ राहील. 11 ऑगस्ट रोजी भाद्र तिथी पौर्णिमेच्या तिथीसह सुरू होईल, जी रात्री 08:50 पर्यंत भाद्र तिथी राहील; मात्र विशेष परिस्थितीत राखीचा सण भाद्रच्या मुहूर्तावर साजरा करता येतो. म्हणजेच 11 ऑगस्टच्या रात्री 8:53 ते 11:39 हा राखीचा सर्वोत्तम काळ आहे, यावेळी बहिणी आपल्या भावाला राखी बांधू शकतात. (Auspicious time of rakhi)

