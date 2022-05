चेन्नई - हैदराबादपाठोपाठ तामिळनाडूमध्येही ओमायक्रॉनचा बीए4 व्हेरियंटची झालेला ( Tamil Nadu reports BA4 sub variant ) रुग्ण आढळला आहे. नवीन प्रकारच्या ओमायक्रॉन BA4 संसर्ग असलेल्या व्यक्तीच्या चाचणीचे निकाल पुढील टप्प्यातील चाचणीसाठी 13 रोजी नागपूर चाचणी केंद्रात पाठविण्यात आले.

तामिळनाडूचे मंत्री सुब्रमण्यम ( Minister Ma Subramanian on corona ) यांनी गिंडी येथील किंग्ज हॉस्पिटलची ( Kings hospital in Gindy ) पाहणी केली. पत्रकारांना भेटल्यानंतर सुब्रमण्यम म्हणाले की, नवलूरमधील एका कुटुंबातील दोघांना कोरोना संसर्ग ( corona patients in Navalur ) झाला आहे. त्यापैकी एकाला ओमायक्रॉन BA4 नावाच्या नवीन प्रकारच्या संसर्गाचे ( Omicron BA4 infection in Tamilnadu ) निदान झाले. त्यांची प्रकृती सध्या चांगली आहे. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांच्या तपासणीत कुणालाही संसर्ग नसल्याचे आढळून आले.

19 वर्षीय तरुणाला नवीन व्हेरियंटचा संसर्ग-तामिळनाडूच्या आरोग्य विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार ( Tamilnadu health department ) नवलूर येथील एका कुटुंबातील आई आणि मुलीला 4 मे रोजी कोरोना झाला होता. दोघांनाही दोनदा लसीकरण करण्यात ( Corona after vaccination ) आले. दोन लोकांनंतर त्यांचे नमुने कोरोना विश्लेषण केंद्रात पाठवण्यात आले. त्यानंतर एका 19 वर्षीय तरुणाला ओमिक्रॉन संसर्गाचा नवीन प्रकार आढळला आहे.

नवा कोरोना 7 दिवसात बरा होतो- ओमायक्रॉनचा BA4 आहे. त्याला दोन्ही लशींचे डोस देण्यात आले होते. तो 7 दिवसात बरा झाला. तसेच, संक्रमित व्यक्तीचा कोणताही नुकताच प्रवास केलेला नाही. त्याच्या संपर्कात आलेल्या सर्व लोकांची तपासणी करण्यात आली. परंतु या वर्गात नवीन काहीही आढळले नाही.

