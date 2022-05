नीमच ( भोपाळ ) - मनसा मॉब लिंचिंग प्रकरणातील आरोपी भाजपच्या माजी नगरसेवकाचे ( Lynching in MP by BJP leader ) पती दिनेश कुशवाह यांच्याविरुद्ध कलम 304/2 आणि 302 चा गुन्हा दाखल करण्यात ( Neemuch Mob Lynching case ) आला आहे. वृद्ध भंवरलाल जैन यांना मुस्लिम असल्याच्या संशयावरून कुशवाह यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रकरणावरून राजकारणही तीव्र झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी ट्विट करून भाजप नेत्याच्या अटकेची मागणी केली आहे. कमलनाथ यांनीही राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारला कोंडीत पकडले आहे. राज्यात काय चालले आहे, असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे.

माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी विचारले ( congress allegation on bjp leader ) भाजप नेत्याला अटक होणार का? काँग्रेस नेते आणि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह यांनी एका ट्विटमध्ये आरोपी दिनेश कुशवाह यांना ( congress slams shivraj singh govt ) भाजप नेता म्हटले आहे. त्यांनी लिहिले की, "मला माहिती मिळाली आहे की भाजपच्या दिनेश कुशवाहाविरुद्ध (IPC) कलम 302 (हत्या) गुन्हा दाखल करण्यात ( Lynching in MP case against bjp leader ) आला आहे. त्याला अटक होते की नाही ते पाहूया.

मॉब लिंचिंगच्या बहुतांश घटनांमध्ये भाजपशी संबंधित आरोपी- राज्यात यापूर्वी घडलेल्या अनेक घटनांचा संदर्भ देत कमलनाथ म्हणाले, मध्य प्रदेशमध्ये काय चालले आहे? सिवनीमध्ये आदिवासींना मारहाण करण्यात आली. गुना येथे पोलीस शहीद झाले. महू, मंडला नंतर आता नीमचच्या मनसा येथे भंवरलाल जैन नावाच्या वृद्धाला बेदम मारहाण करण्यात आली. यामधील आरोपींचा भाजपशी संबंध आहे. पुढे कमलनाथ म्हणाले की, सरकार केवळ घटनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. तर गुन्हेगार मोकळे फिरत आहेत.

दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल- भाजप अशा कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. आमच्या पक्षांचा आणि सरकारचा कायद्याच्या राज्यावर विश्वास आहे." यापूर्वीची काँग्रेस सरकारे गुन्हेगारांना वाचवण्यात गुंग असल्याचा आरोप त्यांनी काँग्रेसवरच केला. त्याचवेळी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनीही आरोपी दिनेश कुशवाहाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे सांगितले.

हे आहे संपूर्ण प्रकरण: मध्य प्रदेशातील नीमचमधून लिंचिंगची एक भयानक घटना समोर आली आहे. ज्‍याने एका वृध्‍द व्‍यक्‍तीचा बेदम मारहाण करून खून केला. ही घटना 18 मेची आहे, जेव्हा रात्री उशिरा एक व्यक्ती 65 वर्षीय व्यक्तीला मारहाण करत होती. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी त्याचा व्हिडिओही समोर आला होता. त्यामुळे मृताचे नाव भंवरलाल जैन असल्याचे समोर आले आहे. भंवरलाल जैन यांना मुस्लिम असल्याच्या संशयावरून चौकशीच्या नावाखाली बेदम मारहाण करण्यात आली. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृद्धाचा मृतदेह रस्त्यावर आढळून आला. नातेवाईक आल्यानंतर हा व्हिडिओ मनसाचा असल्याचे समोर आले. मृत व्यक्ती रतलाम येथील रहिवासी आहे. मारहाण झालेल्या व्यक्तीचे नाव दिनेश कुशवाह असे असून, भाजपच्या माजी नगरसेवकाचा पती आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आधी अज्ञाताविरुद्ध, नंतर महिला नेत्याच्या पतीविरुद्ध कलम ३०२ आणि इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता.

वृद्धाची मानसिक स्थिती ठीक नाही - मृतांवर अंतिम संस्कार करण्यात आले आहेत. या घटनेबाबत भंवरलाल यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, भंवरलाल जैन हे लहानपणापासूनच मतिमंद होते. गेल्या 15 मे रोजी ते चित्तौडगडला त्यांचे घर सोडले होते, जेथे ते एका कौटुंबिक कार्यक्रमात सहभागी होणार होते. गेल्या ५ दिवसांपासून त्याचे कुटुंबीय त्याचा शोध घेत होते, मात्र मृतक मानसा येथे कसे पोहोचले याची माहितीही त्याच्या कुटुंबीयांना नाही.

मुस्लीम असल्याच्या संशयावरून ज्येष्ठ नागरिकाची हत्या

15 मे रोजी संपूर्ण कुटुंबासह चित्तौडगड देवतेची पूजा करण्यासाठी राजस्थानला गेले होते. 16 मे रोजी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास तो बेपत्ता झाला, त्याच्या बेपत्ता प्रकरणाची चित्तोडगड पोलीस ठाण्यात नोंदही करण्यात आली आहे.

हेही वाचा-Made weapons by watching YouTube : युट्युब पाहून बनवल्या बंदुका, इतर धोकादायक हत्यारे.. पोलिसांनी केली दोघांना अटक

हेही वाचा-Rahul Gandhi UK Visit : चीनने लडाखमध्ये युक्रेनसारखी परिस्थिती निर्माण केली- राहुल गांधी

हेही वाचा-Kedarnath Dog Case: केदारनाथ भाविकाने श्वानाला घडविले नंदीचे दर्शन, मंदिर समितीचे कारवाईचे आदेश