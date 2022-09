हैदराबाद: जेव्हा तुम्ही ऑनलाइन काही खरेदी करता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डची माहिती ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर शेअर करता. हा अत्यंत संवेदनशील डेटा, जो आता प्लॅटफॉर्मद्वारे संग्रहित केला जातो, जो डेटा चोरी किंवा लीक होण्यास असुरक्षित आहे. कार्ड व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात, भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ( Reserve Bank of India ), कार्डधारकांना त्यांचे कार्ड टोकन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, टोकनायझेशन ही प्रतिस्थापनाची प्रक्रिया ( Tokenization is a process of substitution ) आहे. हे संवेदनशील डेटाला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबरने बदलते. जे डेटाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड न करता सर्व आवश्यक माहिती राखून ठेवते.

RBI टोकनायझेशन नियम ( RBI Tokenization Regulations ) -

भारतीय रिझर्व्ह बँक ( RBI ) ने सप्टेंबर 2021 मध्ये एक अधिसूचना जारी केली. यानुसार, कार्ड जारीकर्ता आणि कार्ड नेटवर्क व्यतिरिक्त कार्ड व्यवहार किंवा पेमेंट चेनमधील कोणतीही संस्था 30 जून 2022 पासून डेटा संचयित करू शकत नाही. 30 जून 2022 पासून, पेमेंट एग्रीगेटर्सना (जसे की स्ट्राइप) पेमेंट प्रक्रियेसाठी वास्तविक क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड क्रमांकांऐवजी नेटवर्क टोकन वापरण्याची आवश्यकता असेल. ऑनलाइन फसवणूक रोखणे आणि कार्ड डेटाच्या उल्लंघनापासून ग्राहकांची गंभीर आर्थिक माहिती सुरक्षित ठेवताना दुर्भावनापूर्ण कलाकारांना व्यक्ती आणि संस्थांकडून निधी चोरण्यापासून रोखणे हे या नियमनाचे उद्दिष्ट आहे.

टोकनायझेशन म्हणजे काय ( What is tokenization )?

टोकनायझेशन म्हणजे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड तपशील ऑपरेटिंग बँकेने जारी केलेल्या टोकनसह बदलणे. म्हणजेच, आता ऑनलाइन कोणत्याही गोष्टीसाठी पैसे भरताना, वापरकर्ता त्याच्या कार्डवर कोरलेल्या 16 अंकांमध्ये पंच करणार नाही. बँका व्यवहारांसाठी गैर-संवेदनशील समतुल्य टोकन जारी करतील. यासह, ग्राहकाच्या कार्डची माहिती यापुढे कोणत्याही व्यापारी, पेमेंट गेटवे किंवा कोणत्याही थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार नाही. या प्रक्रियेत कार्डवर नाव, एक्सपायरी डेट आणि सीव्हीव्ही कोड देखील नमूद केला जाईल.

RBI ची नवीन मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत ( What are the new guidelines by the RBI )?

पेमेंट एग्रीगेटर्सने (जसे की स्ट्राइप) वास्तविक क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड क्रमांकांऐवजी कार्ड तपशील आणि पेमेंट प्रक्रियेचा संदर्भ देण्यासाठी नेटवर्क टोकन वापरणे आवश्यक आहे.

कार्ड तपशील संग्रहित करण्यासाठी कार्डधारकांची संमती गोळा करा आणि आवर्ती पेमेंटसाठी त्यांचा वापर करा.

कार्ड तपशील जतन करण्यापूर्वी 3D सुरक्षित प्रमाणीकरण आणि इतर आरबीआय ई-आदेशाशी संबंधित आवश्यकता पूर्ण करा.

तुमच्या व्यापारी प्लॅटफॉर्मवरून ग्राहकांना त्यांचे टोकन काढून टाकण्याचा पर्याय द्या.

हे कसे काम करेल?

1 ऑक्टोबरपासून व्यवहारांसाठी व्युत्पन्न केलेले टोकन अपरिवर्तनीय आणि अद्वितीय असतील. यासह, कोणीही सुरक्षा स्तरांचे उल्लंघन करू शकत नाही आणि कार्ड तपशील मिळविण्यासाठी पेमेंट प्रक्रिया डीकोड करू शकत नाही. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, नवीन प्रणाली चार्जबॅक, विवाद आणि फसवणुकीचे प्रमाण कमी करेल आणि ग्राहक, व्यापारी आणि बँकांना मदत करेल.

टोकनीकरणानंतर ग्राहक कार्ड तपशील सुरक्षित आहेत का ( Are the customer card details safe after tokenisation )?

वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन आणि इतर संबंधित तपशील अधिकृत कार्ड नेटवर्कद्वारे सुरक्षित मोडमध्ये संग्रहित केले जातात. टोकन विनंती करणारा प्राथमिक खाते क्रमांक ( PAN ), म्हणजे कार्ड क्रमांक किंवा कार्डचे इतर तपशील संचयित करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती/जागतिक स्तरावर स्वीकृत मानकांशी सुसंगत असलेल्या सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेसाठी टोकन विनंतीकर्त्याचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी, कार्ड नेटवर्क देखील आवश्यक आहे.

RBI टोकनायझेशनकडे का स्विच करत आहे ( Why is the RBI switching to tokenisation )?

आम्ही नमूद केल्याप्रमाणे, कार्ड तपशील आणि वापरकर्ता डेटा अनेकदा पेमेंट किंवा व्यापारी गेटवेवर संग्रहित केला जातो. वेबसाइट्सवरील हा डेटा संग्रहण ग्राहक डेटा ऑनलाइन फिशिंग आणि फसवणुकीला असुरक्षित बनवू शकतो. टोकनायझेशन हा एक सुरक्षित पर्याय मानला जातो. कारण व्यवहारादरम्यान वास्तविक कार्ड तपशील व्यापार्‍याला उपलब्ध नसतात. ग्राहकाचे कार्ड तपशील फक्त बँक आणि अधिकृत कार्ड नेटवर्कमध्ये साठवले जातात.

डेबिट क्रेडिट कार्ड धारक: टोकनसाठी पायऱ्या ( Debit credit card holders Steps to tokenise )

उत्पादन खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही ई-कॉमर्स वेबसाइटला भेट द्या.

पेमेंट पद्धत म्हणून पसंतीचे कार्ड पर्याय निवडा

सर्व आवश्यक तपशील काळजीपूर्वक प्रविष्ट करा.

वेबसाइटवर आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तुमचे कार्ड जतन करा आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ते संग्रहित करा असे सांगणाऱ्या पर्यायावर टॅप करा.

तुम्हाला वन-टाइम पासवर्ड ( OTP ) प्राप्त होईल

बँकेच्या पृष्ठावरील OTP प्रविष्ट करा आणि कार्ड तपशील टोकन निर्मिती आणि व्यवहार अधिकृततेसाठी पाठवले जातील.

टोकन व्यापाऱ्याला पाठवले जाईल आणि तो वैयक्तिक कार्ड तपशीलांच्या जागी जतन करेल.

पुढच्या वेळी तुम्ही त्याच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म किंवा व्यापारी वेबसाइटला भेट देता, तेव्हा सेव्ह केलेल्या कार्डचे शेवटचे चार अंक दिसून येतील. हे डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड टोकन केले गेले आहे की नाही हे सूचित करते.

त्याचे कार्ड टोकन करायचे की नाही हे ग्राहक निवडू शकतो. ज्यांना टोकन व्युत्पन्न करायचे नाही ते व्यवहार करताना कार्ड तपशील मॅन्युअली टाकून पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात.

तुमचे कार्ड टोकन करणे अनिवार्य आहे का ( Is it mandatory to tokenize your cards )?

नाही, 01 ऑगस्टपासून, सरकारने ग्राहकांना टोकन स्वीकारणे बंधनकारक केलेले नाही.

ज्यांना टोकन व्युत्पन्न करायचे नाही ते व्यवहार करताना कार्ड तपशील मॅन्युअली टाकून पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात.

RBI च्या निर्देशानुसार, 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत, सर्व भागधारकांना टोकनयुक्त व्यवहार हाताळण्यासाठी, पर्यायी यंत्रणा आणि टोकन व्युत्पन्न करण्यासाठी आणि व्यवहारासाठी वापरण्यासाठी प्रक्रिया राबवण्यासाठी तयार राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामध्ये जनजागृती निर्माण करणे.

हेही वाचा - Rider Insurance Plans : विमा रायडर कव्हर तुमच्या कुटुंबाचे कठीण काळात करते संरक्षण, कसे ते घ्या जाणून