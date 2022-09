हैदराबाद: पॉलिसीधारकाला काही होईल तेव्हाच मुदतीच्या पॉलिसीचा लाभ दिला जाईल. जर एखाद्या कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीला दुखापत झाली आणि कमाईची शक्ती नष्ट झाली तर? किंवा जुनाट आजारांनी आजारी पडणे, कायमचे अपंग होणे ( Permanent disability ) आणि काम करण्याची क्षमता ( Temporary Inability to work ) गमावणे. बरेच लोक याबद्दल विचार करत नाहीत परंतु आपण अशा शक्यता हलक्यात घेऊ नये. म्हणूनच धोरणे अशा प्रकारे घेतली पाहिजेत की आपण तात्पुरते किंवा कायमचे उत्पन्न गमावले तरीही ते आपल्या बचावासाठी येऊ ( Riders help in times of loss of income ) शकतात.

या संदर्भात, प्राथमिक मुदतीच्या पॉलिसींच्या धारकांना अतिरिक्त संरक्षण देण्यासाठी पूरक रायडर पॉलिसी उपयुक्त ( Riders give added security to policy holders ) ठरतील. विमा कंपन्या मुख्य मुदतीच्या पॉलिसींव्यतिरिक्त या पूरक योजना देतात. स्वत:चे आणि तुमच्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी, अशी एक किंवा अधिक रायडर पॉलिसी निवडण्यापूर्वी दोनदा विचार करा.

एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट रायडर ( Accelerated Death Benefit Rider ) -

प्राथमिक मुदत योजना पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतरच नुकसान भरपाई देते. 'एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट रायडर' (ADB) असल्यास, संबंधित कुटुंबांना अतिरिक्त नुकसान भरपाई दिली जाईल. उदाहरणार्थ, जर टर्म पॉलिसीमध्ये रु. 15 लाखांच्या रायडर प्लॅनसह रु. 25 लाखांचे कव्हर असेल, तर पॉलिसीधारकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला रु. 40 लाख मिळतील. अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागत असल्याचे आपण पाहतो. अशा वेळी अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा असणे चांगले.

इन्कम बेनिफिट रायडर ( Income Benefit Rider ) -

तसेच, तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वामुळे झालेल्या, अपघातात गंभीर दुखापत झाल्यास मुदत पॉलिसी धारकास संरक्षण देण्यासाठी विमा कंपन्या 'अपघाती अपंगत्व लाभ रायडर' ( Accidental Disability Benefit Rider ) प्रदान करतात. काहीवेळा, एखादी व्यक्ती अपघातानंतर काही दिवस काम करू शकत नाही. एक हात किंवा एक पाय किंवा दृष्टी गमावल्यामुळे कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. काही कंपन्या अशा सर्व अपंगत्वांना कव्हर करत आहेत, तर काही फक्त कायमस्वरूपी अपंगत्वाची भरपाई करतात. त्यानंतर, 'इन्कम बेनिफिट रायडर' आहे, जो पॉलिसीधारकाला त्याच्या कुटुंबाला किती महिन्यांचे उत्पन्न मिळावे हे ठरवू देतो. हा रायडर प्राथमिक टर्म प्लॅनद्वारे मिळालेल्या भरपाईपेक्षा जास्त आणि जास्त उत्पन्न देईल. हे अनपेक्षित परिस्थितीत कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करेल.

प्रिमियम रायडर वेव्हर ( Premium Rider Waiver ) -

जेव्हा एखादी व्यक्ती नोकरी किंवा व्यवसाय करू शकत नाही, तेव्हा प्रीमियम भरणे कठीण होते. अशा परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ते 'प्रिमियम रायडर वेव्हर' घेऊ शकतात. हे अपंगत्व आणि गंभीर आजाराच्या रायडर्स व्यतिरिक्त घेतले जाऊ शकते. पॉलिसीधारक अपंग झाल्यावर किंवा गंभीर आजारांनी ग्रस्त झाल्यावर हा रायडर इतर प्रीमियम भरेल. त्याच वेळी, पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर, कुटुंबाला मुख्य मुदतीच्या योजनेनुसार पूर्ण भरपाई दिली जाईल.

क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट रायडर ( Critical Illness Benefit Rider ) -

पॉलिसीधारक कॅन्सर, किडनी किंवा हृदयाच्या आजारांनी आजारी पडल्यानंतर, विमा कंपन्या 'क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट रायडर' अंतर्गत तत्काळ भरपाई देतात. अशा रायडर्सना शक्य तितक्या रोगांना आवरण्यासाठी घेतले पाहिजे. वर्धित संरक्षणासाठी या पूरक पॉलिसींव्यतिरिक्त अतिरिक्त प्रीमियम भरावा. केवळ जागरूकता वाढवून आणि सर्वोत्कृष्ट विमा योजना निवडूनच आपल्याला संपूर्ण आर्थिक सुरक्षा मिळू शकते.

