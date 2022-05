राजकोट ( अहमदाबाद ) - राजकोटमधील आटकोट येथील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi visit Atkot Rajkot ) म्हणाले की, लोकांच्या प्रयत्नांना सरकारच्या प्रयत्नांची जोड दिली जाते, तेव्हा आपली सेवा करण्याची शक्ती वाढते. राजकोटमधील हे आधुनिक रुग्णालय ( KDP Multispecialty Hospital ) याचे प्रमुख उदाहरण आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सबका साथ सबका विकास हे आमचे ध्येय ( PM Modi on India development ) आहे. बापूंच्या स्वप्नांचा भारत घडविण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही 8 वर्षे देशसेवा करण्याचा प्रयत्न केला. देशसेवेत कोणतीही कसर सोडली नाही. आज गरीबांना पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळत आहेत. 6 कोटी कुटुंबांना नळातून पाणी ( Water for 6 crore families ) देण्यात आले. सुशासन आणि गरीबांचे कल्याण हे आमचे ध्येय आहे. प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस ( Free vaccine by gov ) देण्यात आली. आज प्रत्येकाला त्यांचा हक्क मिळत आहे.

देशाच्या विकासाला गती द्या- केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार राष्ट्रीय सेवेची 8 वर्षे पूर्ण करत असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. आज जेव्हा मी गुजरातच्या भूमीवर आलो आहे. तेव्हा मला माथा टेकवून गुजरातच्या सर्व नागरिकांचा आदर करायचा आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. तुम्ही दिलेल्या संस्कारांमुळे आणि शिक्षणामुळे मी मातृभूमीच्या सेवेत कोणतीही कसर सोडली नाही. समाजासाठी कसे जगायचे हे शिकले.

गरिबांचा सन्मान वाढवण्यासाठी काम करा - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या मंत्राचे पालन करून देशाच्या विकासाला नवी चालना दिली आहे. या 8 वर्षात पूज्य बापू आणि सरदार पटेल यांच्या स्वप्नातील भारत घडवण्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केले. पंतप्रधान म्हणाले की 3 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांना पक्की घरे मिळाली आहेत, 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना ओडीएफपासून मुक्त करण्यात आले आहे. 9 कोटींहून अधिक गरीब महिला धुरापासून मुक्त आहेत. 2.5 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांकडे वीज आहे. 6 कोटींहून अधिक कुटुंबांकडे वीज आहे.

गरिबांची सेवा करणारे सरकार- पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जर गरिबांसाठी सरकार असेल तर ते त्यांची सेवा कशी करते, त्यांना सक्षम बनवण्याचे काम करते. आज संपूर्ण देश हेच पाहत आहे. 100 वर्षांच्या सर्वात मोठ्या संकटातही देशाने हे सातत्याने अनुभवले आहे. महामारी आली की गरिबांसमोर खाण्या-पिण्याची समस्या होती. मग आम्ही देशातील धान्य कोठार उघडले.

थेट जनतेच्या बँक खात्यावर पैसे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आमच्या माता-भगिनी सन्मानाने जगू शकतील. यासाठी आम्ही थेट त्यांच्या जनधन बँक खात्यात पैसे जमा केले. शेतकरी, मजुरांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले. गरिबांच्या घरातील स्वयंपाकघर सदैव चालू राहावे म्हणून मोफत गॅस सिलिंडरची व्यवस्थाही केली. पंतप्रधान म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात असहायांना मदत करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिकपणे सर्व प्रयत्न केले.

भ्रष्टाचाराला वाव नाही - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला सुविधा उपलब्ध करून देणे हे ध्येय असते तेव्हा भेदभावही संपतो. आपले सरकार मूलभूत सुविधांशी संबंधित योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक नागरिकाला सुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्राधान्य आहे.

