बहराइच ( लखनौ ) - जिल्ह्यातील कटारनिया घाट रेंजच्या माजरा बीटमध्ये वाघ अचानक दिसल्याने ( arrival of a tiger in Majra Beat ) बुधवारी खळबळ उडाली. कटार्निया घाट रेंजच्या रेल्वे ट्रॅकजवळ वाघ येऊन ( tiger sat near the railway track ) बसला. त्याचवेळी काही लोकांनी वाहनाच्या आतून वाघाचा व्हिडिओ शूट केला. माझरा बीटमध्ये गेल्या एका आठवड्यापासून एक वाघ लोकांवर हल्ला करत आहे. त्याचवेळी बुधवारी रेल्वे रुळाजवळ दुसरा वाघ दिसल्याने आजूबाजूचे लोक घाबरले. वाघ आधी रेल्वे रुळावर बसला. त्यानंतर जंगलात गेला. जंगलातून वाघांचे सतत बाहेर येणे गावकऱ्यांसाठी धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे मानव आणि वन्यप्राण्यांच्या वन्यजीव संघर्षाची परिस्थितीही निर्माण झाली आहे. विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) आकाशदीप बधवान ( FO Akashdeep Badhawan ) यांनी घटनेची माहिती दिली. यासोबतच लोकांना तेथे जाताना काळजी (human wildlife conflict) घेण्याची सूचनाही केली आहे.