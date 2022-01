नवी दिल्ली - भारतात कोरोना व्हायरसचा दुप्पट वेगाने प्रादुर्भाव वाढत आहे. मागील 24 तासांत कोरोनाचे जे आकडे समोर आले आहेत, ते भयावह आहेत. देशात एकाच दिवसात 1 लाख 17 हजार 100 नवे कोरोना रुग्ण ( corona cases in india ) आढळले आहेत. त्यामुळे भारताची रुग्णसंख्या ही 3,52,26,386 झाली आहे. तर ओमायक्रॉनच्या रुग्णमध्येही भारतात वाढ ( omicron cases increased in india ) होत आहे. आतापर्यंत देशभरात 3 हजार 7 नवे रुग्ण ( corona new variant omicron ) आढळले आहेत. अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

कोरोनाची आकडेवारी