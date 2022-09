हिंदी ही इंडो-आर्यन भाषा आहे. 1949 मध्ये, भारतीय संविधान सभेने नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्राची अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीचा (Official language hindi ) स्वीकार केला. राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, वर्धा यांच्या विनंतीवरून, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणि प्रत्येक प्रदेशात हिंदीचा प्रसार करण्यासाठी 1953 पासून दरवर्षी 14 सप्टेंबर हा दिवस ( Hindi Diwas 2022 ) संपूर्ण भारतात हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ( History of Hindi Day )

राष्ट्रभाषेशिवाय राष्ट्र मूक : महात्मा गांधी म्हणाले होते की हिंदी ही आपली ओळख आहे आणि हिंदी दिवस एकतेची भावना देतो. हिंदी ही जगातील चौथी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. ( Hindi is the fourth most spoken language in the world ) इंग्रजी, स्पॅनिश आणि मँडरीन या पहिल्या तीन भाषा आहेत. हिंदी दिवसात अनेक कार्यक्रम होतात. लोकांना हिंदीकडे प्रेरित करण्यासाठी राजभाषा सन्मान सुरू करण्यात आला. हिंदी भाषेचा जनसामान्यांमध्ये वापर आणि उन्नतीसाठी विशेष योगदान देणाऱ्या देशातील अशा व्यक्तिमत्त्वांना दरवर्षी हा सन्मान दिला जातो. हिंदी ही एक इंडो-आर्यन भाषा आहे. जी भारताच्या अधिकृत भाषांपैकी एक म्हणून देवनागरी लिपीत लिहिली जाते. हिंदी दिवस हा अधिकृत भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी समर्पित आहे.

14 सप्टेंबर रोजी हिंदी दिवस का साजरा केला जातो : भारताच्या संविधान सभेने 14 सप्टेंबर 1949 रोजी हिंदीला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली. हा निर्णय 26 जानेवारी 1950 रोजी घेण्यात आला आणि तो भारतीय संविधानाचा भाग बनला. देवनागरी लिपीत लिहिलेल्या केंद्र सरकारच्या दोन भाषांपैकी हिंदी एक आहे. दुसरी भाषा इंग्रजी आहे. ही भारतीय प्रजासत्ताकातील 22 भाषांपैकी एक आहे. पहिला हिंदी दिवस 1953 मध्ये साजरा करण्यात आला. काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्ता, हजारीप्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास, व्योहर राजेंद्र सिंह यांनी स्वातंत्र्यानंतर हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. आणि लेखनात प्रमाणीकरण आणण्यासाठी देवनागरी लिपीचा वापर करून व्याकरण आणि आर्थोग्राफीचे ध्येय ठेवले. 14 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हिंदी ही भारताची अधिकृत भाषा असेल असा निर्णय एका मताने घेतला. राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, वर्धा यांच्या विनंतीवरून, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे महत्त्व विशद करण्यासाठी आणि प्रत्येक प्रदेशात हिंदीचा प्रसार करण्यासाठी १९५३ पासून दरवर्षी १४ सप्टेंबर हा दिवस संपूर्ण भारतात हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 14 सप्टेंबर 1949 रोजी हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लढणारे हिंदीचे प्रणेते बेओहर राजेंद्र सिम्हा यांचा 50 वा वाढदिवस होता हेही एक सत्य आहे.

हिंदीला राष्ट्रभाषा का घोषित करण्यात आले नाही : स्वातंत्र्यलढ्यापासूनच देशात भाषा होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. विविध राज्यांच्या मंत्र्यांनी हिंदीला संवादाची भाषा म्हणून स्वीकारण्याची सूचना केली. उत्तर आणि पश्चिम भारतात हिंदी बोलली आणि समजली जाते, परंतु भारताच्या दक्षिणेकडील आणि उत्तर-पूर्व राज्यांनी हिंदीला परदेशी भाषा म्हणून पाहिले. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर हिंदीला भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यात आले नाही. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 351 हे घटनात्मक आणि राजभाषा हिंदीच्या प्रचाराच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार राजभाषा असलेल्या हिंदीचा प्रसार वाढवणे ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे. या लेखात राजभाषा हिंदीचा विकास आणि प्रसार कसा करता येईल याबाबत सरकारला मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. कलम 351 म्हणते की हिंदी ही अधिकृत भाषा विकसित केली गेली पाहिजे आणि ती भारताच्या सामाजिक संस्कृतीतील सर्व घटकांसाठी अभिव्यक्तीचे माध्यम बनू शकेल अशा प्रकारे पसरवली पाहिजे.पण जेव्हा भारताची राजभाषा म्हणून इंग्रजी काढून टाकण्याची वेळ आली तेव्हा देशातील अनेक राज्यांनी विरोध सुरू केला. भारतातील दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये या निर्णयाविरोधात हिंसक निदर्शने झाली. तामिळनाडूमध्ये जानेवारी 1965 मध्येही दंगल उसळली होती. यानंतर, भारत सरकारने इंग्रजीसह हिंदी ही देशाची अधिकृत भाषा राहण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती केली.