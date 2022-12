नवी दिल्ली : Fraud with Amitabh Bachchans relative: बॉलिवूड मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांच्या दिल्लीत राहणाऱ्या नातेवाईकासोबत फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल करून तीन आरोपींना अटक केली Amitabh Bachchan Relative Fraud Three Arrested आहे. जमिनीच्या व्यवहाराच्या नावाखाली फसवणूक आणि खंडणीच्या गुन्ह्यात आरोपींचा सहभाग होता. यासोबतच आरोपींविरुद्ध दिल्ली-एनसीआर तसेच नागालँडमध्ये फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अवनीश चंद्र झा, माजीद अली आणि राधा कृष्णा अशी आरोपींची नावे आहेत. माजिद अली हे व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. तर राधा कृष्ण हा पीडित अनिल नंदा यांचा माजी कर्मचारी आहे. fraud with Escort Group ex VC

पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल नंदा दिल्लीच्या फ्रेंड्स कॉलनी भागात राहतात. ते अमिताभ बच्चन यांचे नातेवाईक राजन नंदा यांचे भाऊ आहेत. अमिताभ बच्चन यांची मुलगी श्वेता हिचे लग्न राजन नंदा यांच्या मुलाशी झाले आहे. अनिल नंदा हे नंदा एस्कॉर्ट्स ग्रुपचे उपाध्यक्षही राहिले आहेत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये आपली फसवणूक झाल्याचे त्याने सांगितले. त्याच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी 24 डिसेंबर रोजी तपासाअंती गुन्हा दाखल केला आणि अवनीश चंद्र झा उर्फ ​​गुरुजी, माजीद अली आणि राधा कृष्णा या तीन आरोपींना रविवारीच अटक केली. पोलिस तपासात आरोपीने उघड केले की, तो दिल्ली एनसीआरमधील श्रीमंतांना टार्गेट करत असे. पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनिल नंदा यांनी अवनीश चंद्र झा यांची तुरुंगात भेट घेतली होती.

यानंतर अवनीश 2019 मध्ये तुरुंगातून बाहेर आला आणि दोघांची अनेकदा भेट झाली. काही वेळाने अवनीशचंद्र झा याने नंदा यांच्याकडे सहाय्यकाची मागणी केली. यादरम्यान नंदांनी राधा कृष्ण, ज्यांनी त्यांच्यासोबत अनेक वर्षे काम केले होते, त्यांना झा यांच्याकडे सहाय्यक म्हणून पाठवले. राधा कृष्णाने नंदाची अनेक महत्त्वाची माहिती अवनीश चंद्राला दिली. ज्यावर अवनीशने नंदाला दिल्लीतील अनेक हॉटेल्समध्ये ठेवून, UW मध्ये चेक बाऊन्सची केस दाखल करण्याची धमकी देऊन फसवणूक केली. यादरम्यान आरोपीने त्याचे दिल्लीतील घरही ताब्यात घेतले होते.