लखीमपूर खेरी (यूपी) : निघासन येथील दोन दलित बहिणींवर झालेल्या बलात्कारानंतर (Lakhimpur Kheri Dalit Sister Rape case ) काँग्रेस नेत्यांनी दलित हत्याकांडातील निघासन (Nighasan rape murder of Dalit) येथील पीडितेच्या कुटुंबाला दिलेला धनादेश बाऊन्स (congress leaders bank cheque bounced )झाला. याप्रकरणी निघासन कोतवाली येथील (case registered against Congress leaders) करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक केल्याप्रकरणी आणि एनआय कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल (FIR filed under NI Act) करण्यात आला आहे. Latest news from Lakhimpur Kheri, UP Crime

धनादेश बाऊन्स प्रकरणावर बोलताना पोलीस अधिकारी

लखीमपूर हत्याकांडानंतर विपक्ष कुटुंबीयांच्या द्वारी : एएसपी अरुण कुमार सिंह यांनी सांगितले की, तहरीरच्या आधारे फसवणूक आणि इतर कलमांखाली गुन्हा नोंदवून तपास सुरू करण्यात आला आहे. 14 सप्टेंबर रोजी निघासन कोतवाली परिसरात दोन खऱ्या दलित बहिणींचे मृतदेह झाडाला लटकलेले आढळले होते. या प्रकरणाच्या तपासात दोन्ही बहिणींची बलात्कारानंतर हत्या (लखीमपूर खेरी निघासन बलात्कार) झाल्याचे पोलिसांनी उघड केले. या प्रकरणातील पाच आरोपी तुरुंगात आहेत. या हत्याकांडामुळे यूपीच्या राजकारणातही खळबळ उडाली होती. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसपा यासह सर्व पक्षांचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते पीडित कुटुंबाला भेटण्यासाठी त्यांच्या गावी पोहोचले होते. दरम्यान, काँग्रेस नेत्यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना दोन धनादेश दिले.

धनादेश स्वाक्षरी न मिळाल्याने बाऊन्स ?

प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने वायके शर्मा यांच्या कुटुंबीयांना धनादेश (लखीमपूर खेरी बलात्कारातील काँग्रेसचा चेक बाऊन्स) देण्यात आला. काँग्रेस आमदार वीरेंद्र कुमार यांच्या हस्ते धनादेश देण्यात आला. तर दुसरे नेते अमित जानी यांनी धनादेश दिला. हे तीनही चेक बाऊन्स झाले आहेत. यामध्ये काँग्रेस नेत्यांनी दिलेले दोन धनादेश स्वाक्षरी न मिळाल्याने बाऊन्स झाले आहेत. तर तहरीरच्या म्हणण्यानुसार, अमित जानी यांच्या खात्यात पैसे नसल्यामुळे ते बाऊन्स झाले आहेत. या प्रकरणी पीडितेच्या गावातील भावाने शुक्रवारी पोलिसांत तक्रार देऊन फसवणुकीचा आरोप केला होता. एसपी अरुण कुमार सिंह यांनी सांगितले की तहरीरच्या आधारे वीरेंद्र कुमार, वायके शर्मा आणि अमित जानी यांच्याविरुद्ध फसवणूक केल्याप्रकरणी आणि 138 एनआय कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हा तर सत्तापक्षाकडून बदनामीचा डाव : याप्रकरणी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद पटेल म्हणाले की, स्वाक्षरी न मिळाल्याने दोन धनादेश बाऊन्स झाले आहेत. ते पुन्हा दुरुस्त केले जातील. राजकीय द्वेषामुळे सत्ताधारी पक्षाशी संगनमत करून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जेणेकरून बदनामी होईल. काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांना आणि टिकुनिया घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबीयांना कोट्यवधी रुपयांची मदत केली आहे. काँग्रेस पक्ष नेहमीच पीडितांच्या पाठीशी आहे आणि राहील. भाजपच्या इशाऱ्यावर बदनाम करण्याचा हा डाव आहे.