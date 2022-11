मेरठ (यूपी) : किठोर पोलीस स्टेशन परिसरातील एका शाळेतील एक महिला शिक्षिका सध्या अस्वस्थ आहे. (student teases lady teacher Meerut) शाळेतील तीन विद्यार्थी महिला शिक्षिकेला वर्गात आणि ये-जा करताना (lady teacher molestation by students) सतत एकच गोष्ट बोलताना दिसतात. ते म्हणजे, ''माझे तुझ्यावर प्रेम आहे... ओय मॅडम.'' (I love you my dear) यासोबतच ते अनेकवेळा अश्लील भाषाही वापरत होते. शिक्षकांनी त्यांना खूप समजावले; पण विद्यार्थी ऐकायला तयार नव्हते (Class XII student teases lady teacher). पाणी डोक्यावरून जाऊ लागले तेव्हा महिला शिक्षिकेने पोलिस गाठले आणि पोलिस ठाण्यात तीन विद्यार्थ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली (eve teasing with teacher in meerut). molestation case filed against students, latest news from Meerut, Meerut Crime, UP Crime, student teases lady teacher Meerut

महिला शिक्षिकेची छेडखानी

विनयभंग करणारे विद्यार्थी अल्पवयीन : हे सर्व विनयभंग करणारे विद्यार्थी बारावीचे असून अल्पवयीन आहेत. म्हणूनच ईटीव्ही इंडिया त्यांचे चेहरे दाखवत नाही, परंतु या व्हिडिओच्या ऑडिओमध्ये (video of molestation in meerut) तुम्ही ऐकू शकता की ते त्यांच्या शिक्षिकेचा विनयभंग करण्यापासून कसे परावृत्त करत नाहीत. हा व्हिडिओ अतिशय धक्कादायक आहे आणि विचार करायला लावतो की, ही मुले देशाचे उज्ज्वल भविष्य कसे असतील. ते शाळेत काय करायला गेले आहेत हेही त्यांना कळत नाही. या तीन मुलांनी शिक्षणाच्या मंदिरालाही विनोद बनवले आहे (eve teasing with teacher in meerut)

विद्यार्थ्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल : या महिला शिक्षिकेचा आरोप आहे की, शाळेतील बारावीच्या विद्यार्थी तिला अनेक दिवसांपासून त्रास देत आहेत. अनेक वेळा तो त्याच्या वर्गातही अश्लील भाषा वापरतो. या प्रकरणी सीओ किथोर शुचिता सिंह यांनी सांगितले की, पीडित शिक्षिकेच्या तक्रारीवरून तीन विद्यार्थ्यांविरुद्ध आयटी कायद्याचे उल्लंघन आणि विनयभंग (fir against three student in meerut) या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. ईटीव्ही इंडिया या व्हिडिओची पडताळणी करत नाही.