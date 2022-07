भोपाळ (मध्यप्रदेश ) : जिल्हा न्यायालयातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्रात घटस्फोटाचे एक अनोखे प्रकरण समोर आले ( Husband wife accuses each other in Bhopal Family Court ) आहे. ज्यामध्ये पत्नीने आरोप केला आहे की पती सुंदर नसल्यामुळे आणि ती UPSC पासही करू शकली नाही म्हणून घटस्फोट घेऊ इच्छित आहे. ती म्हणते की, तिच्या पतीने यूपीएससी पास होईल या आशेने तिच्याशी लग्न केले ( not clear UPSC exam became reason for divorce ) होते. पत्नी दिसायला सुंदर नव्हती, पण अभ्यासात चांगली होती, म्हणून लग्न केल्याचा आरोप पतीने केला आहे.

UPSC पास न करणे हे घटस्फोटाचे कारण बनले: फॅमिली कोर्टाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांनी 2017 मध्ये लग्न केले होते. पती सरकारी नोकरीत असून, भोपाळमधील अरेरा कॉलनीत राहतो. पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असून, समुपदेशनादरम्यान पत्नीने आरोप केला आहे की, रिसेप्शनच्या दुसऱ्याच दिवशी पतीने तिच्या दिसण्याविषयी गोष्टी सांगितल्या होत्या. तिच्या फिगर आणि रंगाबद्दल कमेंट करत, तू अभ्यासात चांगली आहेस, त्यामुळे तू काहीतरी चांगलं करशील, असे मला वाटत होते', असंही पतीनं तिला सांगितलं.

छोट्या छोट्या गोष्टींवरून अनेकदा वाद : पती म्हणतो की, पत्नी छोट्या छोट्या गोष्टींवर हायपर होते. बर्‍याच वेळा जळत्या गॅसवर स्वयंपाक करताना ती अन्न शिजवून स्वतःला खोलीत कोंडून घेते. एके दिवशी तो सिगारेट ओढत होता, तेव्हा पत्नीने सिगारेटने घराला आग लावेल, असे म्हणत त्याच्या तोंडावर बादलीभर पाणी ओतले. अशा परिस्थितीत मी माझे आयुष्य त्याच्यासोबत घालवू शकत नाही. दोघांचे भवितव्य खराब होऊ नये, यासाठी दोघांमध्ये तडजोड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

समुपदेशनादरम्यान दोन्ही पालकांनाही बोलावण्यात आले होते: दोघांनीही संमतीने आणि समजून घेऊन निर्णय घ्यावा, जेणेकरून भविष्य खराब होणार नाही. आपली मुलगी भावनिक असल्याचे मुलीच्या पालकांचे म्हणणे आहे. अभ्यासात जास्त मग्न राहिल्यामुळे तिला संसाराची तितकीशी जाण नाही, त्यामुळे कदाचित ती लग्नाची पूर्तता करू शकत नाही. मुलगा आयटी क्षेत्राशी संबंधित असून, सरकारी नोकरीत असल्याचे मुलाच्या वडिलांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणामुळे आणि कौटुंबिक समस्यांमुळे तो आपल्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. सूनही स्पर्धा परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही.

