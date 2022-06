गुवाहाटी- आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यातील शाब्दिक वाद हा थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी मानहानीचा दावा ठोकण्याची ( defamation suit against Delhi Deputy Chief ) मनीष सिसोदिया यांना इशारा दिला आहे.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ( Assam chief minister Himanta Biswa Sarma ) यांच्यात कोविड महामारीच्या पहिल्या लाटेदरम्यान पीपीई किट खरेदी करताना ( alleged corruption procuring PPE kit ) कथित भ्रष्टाचाराबद्दल दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सरमा यांच्यावर हल्ला केल्यावर शाब्दिक युद्ध सुरू झाल्याचे दिसते.

शनिवारी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सिसोदिया म्हणाले की, सरमा यांनी सरमा यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या कंपनीला पीपीई किट पुरवण्याचे ( first wave of covid pandemic ) कंत्राट दिले होते. तेच पीपीई किट इतरांकडून ६०० रुपये प्रति किटने खरेदी केले जात असताना, आसाम सरकारने 950 रुपये देऊन ( Assam govt procured the kit ) किट खरेदी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

भाजपने सरमा यांच्यावर कारवाई करावी, असे आवाहनही सिसोदिया यांनी केले. सरमा यांनी मात्र सिशोदिया यांच्या आरोपाला उत्तर देण्यासाठी ट्विटरवर नेले आणि म्हणाले, "उपदेश देणे थांबवा आणि मी तुम्हाला लवकरच गुवाहाटी येथील न्यायालयात भेटेन. कारण तुम्हाला गुन्हेगारी मानहानीला सामोरे जावे लागेल."

"ज्या वेळी संपूर्ण देश 100 वर्षांहून अधिक काळातील सर्वात वाईट महामारीचा सामना करत होता, तेव्हा आसाममध्ये क्वचितच एकही पीपीई किट नव्हते. माझ्या पत्नीने पुढे येण्याचे धाडस दाखवले आणि जीव वाचवण्यासाठी सरकारला सुमारे 1500 मोफत देणगी दिली. तिने एक पैसाही घेतला नाही. मग भ्रष्टाचार कुठे आहे, असा सवाल सरमा यांनी केला. प्रिय मनीष सिशोदिया, मला तुमची २ वर्षांची आठवण ताजी करू द्या. कोविड महामारीच्या काळात आसाममधील माझ्या लोकांना तुमच्या मदतीची गरज असताना तुम्ही माझ्या ट्विटलाही उत्तर दिले नाही. आम्हाला प्रत्येकाची माहिती असूनही अनेक फोन कॉल्सचे उत्तरही मिळाले नाही, असे आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट केले.