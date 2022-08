नवी दिल्ली : आशिया कप 2022 Asia Cup 2022 पूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाने 7 वेळा हे विजेतेपद पटकावले आहे. हे विजेतेपद मिळवण्यात 2 खेळाडूंनी आपले विशेष योगदान दिले आहे. त्यांनी आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर भारताला आशिया चषकात वर्चस्व राखण्यात मदत केली आहे. एकाने आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीच्या जोरावर संपूर्ण स्पर्धेत दोनदा सर्वाधिक धावा केल्या आहेत, तर दुसऱ्याने अंतिम सामन्यात आपले फलंदाजीचे कौशल्य दाखवले आहे.

हे दोन खेळाडू कोण आहेत, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की, एक भारताचा दिग्गज फलंदाज नवज्योत सिंग सिद्धू Former cricketer Navjot Singh Sidhu आणि दुसरा भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार अझरुद्दीनबद्धल. नवज्योत सिंग सिद्धू 1988 आणि 1995 मध्ये मालिकावीर ठरला. आजपर्यंत आशिया चषकाच्या इतिहासात नवज्योतसिंग सिद्धूशिवाय कोणताही भारतीय खेळाडू दोनदा मॅन ऑफ द सीरीज Man of the Series किंवा मॅन ऑफ द टूर्नामेंट बनला नाही. सिद्धूशिवाय श्रीलंकेचा कर्णधार अर्जुन रणतुंगा Former Sri Lanka captain Arjun Ranatunga याने 1986 आणि 1997 मध्ये हे किताब मिळवून संघाला विजय मिळवून दिला आहे.

आशिया कपमध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू

आशिया चषकाचा इतिहास पाहिला तर ते कळेल. मालिकावीराचा पुरस्कार कोणाला मिळाला ते तुम्हीच बघा....

मॅन ऑफ द सीरीज

1984 सुरेंद्र खन्ना

1986 अर्जुन रणतुंगा

1988 नवज्योतसिंग सिद्धू

1991 कोणीही नाही

1995 नवज्योतसिंग सिद्धू

1997 अर्जुन रणतुंगा

2000 युसुफ योहाना

2004 सनथ जयसूर्या

2008 अजंता मेंडिस

2010 शाहिद आफ्रिदी

2012 शकिब उल हसन

2014 लाहिरू थिरिमाने

2016 शब्बीर रहमान

2018 मध्ये शिखर धवन

आशिया कपमध्ये मोहम्मद अझरुद्दीन

दुसरीकडे, अंतिम सामन्यात चांगला खेळ करून संघाला चॅम्पियन बनविण्याची चर्चा असेल, तर भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार अझरुद्दीन आणि अंतिम सामन्यात दमदार खेळी करणारा श्रीलंकेचा कर्णधार मारवान अटापट्टू यांच्या तोडीस कोणी मिळमार नाही. आशिया चषक स्पर्धेच्या इतिहासात आतापर्यंतच्या अंतिम सामन्यातील सर्व डावांचा विक्रम आपण पाहू शकता, ज्याच्या आधारावर प्रतिस्पर्धी संघाचा पराभव झाला आहे. आतापर्यंत झालेल्या सर्व अंतिम सामन्यांचे रेकॉर्ड पाहिल्यावर या दोन्ही खेळाडूंनी संघाला स्वबळावर विजेतेपद मिळवून दिले हे स्पष्ट होते.

अर्जुन रणतुंगा आणि मारवन अटापट्टू

अंतिम सामन्यात संघाला विजय मिळवून देणारे खेळाडू

13 एप्रिल 1984 रोजी खेळल्या गेलेल्या आशिया कपच्या पहिल्या अंतिम सामन्यात सुरिंदर खन्ना यांनी सर्वाधिक 56 धावा करून सामना जिंकला आणि सामनावीर ठरला.

6 एप्रिल 1986 रोजी खेळल्या गेलेल्या आशिया कपच्या दुसऱ्या अंतिम सामन्यात, पाकिस्तानचा जावेद मियांदाद सर्वाधिक 67 धावा करून सामनावीर ठरला पण तो आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. अर्जुन रणतुंगाची 57 धावांची खेळी त्याला जड गेली.

4 नोव्हेंबर 1988 रोजी खेळल्या गेलेल्या आशिया चषकाच्या तिसऱ्या फायनल सामन्यात नवज्योतसिंग सिद्धूने सर्वाधिक 76 धावा केल्या आणि त्याला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले.

4 जानेवारी 1991 रोजी खेळल्या गेलेल्या चौथ्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात संजय मांजरेकरने सर्वाधिक 75 धावा केल्या होत्या, मात्र 39 चेंडूत 54 धावा करणाऱ्या मोहम्मद अझरुद्दीनला सामनावीराचा किताब मिळाला.

14 एप्रिल 1995 रोजी खेळल्या गेलेल्या पाचव्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात मोहम्मद अझरुद्दीनने नाबाद सर्वाधिक 90 धावा करून टीम इंडियासाठी सलग तिसरे विजेतेपद पटकावले आणि सामनावीराचा किताब पटकावला.

26 जुलै 1997 रोजी खेळल्या गेलेल्या 6व्या आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पुन्हा एकदा अझरुद्दीनने चांगली फलंदाजी करत भारतासाठी 81 धावा केल्या, पण मारवान अटापट्टूची 84 धावांची खेळी त्याला जड गेली आणि श्रीलंका चॅम्पियन बनला.

7 जुलै 2000 रोजी खेळल्या गेलेल्या 7व्या आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात, मारवान अटापट्टूने शानदार 100 धावा करत पाकिस्तानचा पराभव केला आणि श्रीलंकेला पुन्हा एकदा चॅम्पियन बनवले.

1 ऑगस्ट 2004 रोजी आठव्या आशिया कपच्या फायनलमध्ये सचिनने सर्वाधिक 74 धावा केल्या होत्या, पण तो टीम इंडियाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. टीम इंडिया हा सामना हरला.

6 जुलै 2008 रोजी, जयसूर्याने 9व्या आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात 125 धावांचे शतक झळकावले, परंतु अजंथा मेंडिसच्या 173 धावांवर बाद झाल्याने भारतीय संघ हा सामना 100 धावांनी गमावला.

24 जून 2010 रोजी, दिनेश कार्तिकने 10 व्या आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात 66 धावांची सर्वोच्च खेळी खेळून टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला.

22 मार्च 2012 रोजी बांगलादेशच्या शाकिब अल हसनने 11व्या आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात 68 धावा केल्या पण संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. पाकिस्तानने हा सामना 2 धावांनी जिंकला.

8 मार्च 2014 रोजी, 12 व्या आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात फवाद आलमने सामन्यात सर्वाधिक 114 धावा केल्या, परंतु लाहिरू थिरिमानेच्या 101 धावांची खेळी त्याच्यावर भारी पडली.

6 मार्च 2016 रोजी खेळल्या गेलेल्या 13व्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात शिखर धवनने 60 धावा केल्या आणि भारताला 8 विकेट्सने विजय मिळवून दिला.

28 सप्टेंबर 2018 रोजी खेळल्या गेलेल्या 14 व्या आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात लिटन दासने सामन्यात सर्वाधिक 121 धावा केल्या आणि तो सामनावीर ठरला, परंतु रोहित शर्माच्या 48 धावांच्या जोरावर भारताने सामना जिंकला.

