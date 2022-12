वॉशिंग्टन (यूएस) : ( Volodymyr Zelenskys White House visit ) युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी युक्रेनला देशभक्त क्षेपणास्त्रे पाठवल्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बाइडन यांचे आभार मानले. बाइडन प्रशासनाने बुधवारी घोषणा केली की ते युक्रेनला USD 1.85 अब्ज सैन्यासाठी मदत देणार ( One Billion Dollars ) आहे. युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की ( Ukrainian President Volodymyr Zelensky ) यांच्या वॉशिंग्टन भेटीदरम्यान देशभक्त क्षेपणास्त्र बॅटरीसाठी निधी प्रदान करेल. राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या व्हाईट हाऊसच्या भेटीचा एक भाग म्हणून, संरक्षण विभागाने युक्रेनसाठी USD 1.85 अब्ज अतिरिक्त सुरक्षा मदत जाहीर केली. ( One Billion Dollars In Military Aid To Ukraine )

युद्धसामग्री पाठवली : पॅकेजमध्ये एक देशभक्त हवाई संरक्षण बॅटरी आणि युद्धसामग्री समाविष्ट आहे. हाय मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) साठी अतिरिक्त दारूगोळा, 500 अचूक-मार्गदर्शित 155 मिमी तोफखाना राउंड, 10 120 मिमी मोर्टार सिस्टम आणि 10,000 120 मिमी मोर्टार राउंड, 10 82 मिमी मोर्टार प्रणाली, 10 60 मिमी मोर्टार प्रणाली, 37 कौगर माइन रेझिस्टंट अॅम्बुश प्रोटेक्टेड (MRAP) वाहने, 120 उच्च गतिशीलता बहुउद्देशीय चाकांची वाहने (HMMWVs), सहा आर्मर्ड युटिलिटी ट्रक, हाय-स्पीड रेडिएशन क्षेपणास्त्रे (HARMs) अचूक हवाई युद्ध साहित्य 2,700 हून अधिक ग्रेनेड लाँचर आणि लहान शस्त्रे, क्लेमोर अँटी-पर्सोनल युद्धसामग्री, विध्वंस दारूगोळा आणि उपकरणे, नाईट व्हिजन उपकरणे आणि ऑप्टिक्स, सामरिक सुरक्षित संप्रेषण प्रणाली आणि शरीर चिलखत आणि इतर फील्ड उपकरणे, DoD विधान जोडले.USAI अंतर्गत, DoD युक्रेनला 45,000 152mm तोफखाना, 20,000 122mm तोफखाना, 50,000 122mm GRAD रॉकेट्स, 100,000 राउंड ऑफ 125mm आणि मेन कॉंटिनेशन टँक, Smunalten टॅंक आणि मेन टॅंक ट्रेनिंग, 125mm चे प्रशिक्षण प्रदान करेल. ( President Volodymyr Zelenskys White House visit )

लष्करी मदत जाहीर : झेलेन्स्की अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनला पोहोचल्यानंतर लगेचच व्हाईट हाऊसने ( white house ) लष्करी मदत जाहीर केली. अमेरिका युक्रेनला पॅट्रियट क्षेपणास्त्र बॅटरीसाठी निधी देईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. पॅकेजमध्ये पेंटागॉन स्टॉक्समधील शस्त्रे आणि उपकरणे, प्रथमच पॅट्रियट बॅटरीसह डॉलर 1 अब्ज आणि युक्रेन सिक्युरिटी असिस्टन्स इनिशिएटिव्हद्वारे डॉलर 850 दशलक्ष निधीचा समावेश आहे. युक्रेन सिक्युरिटी असिस्टन्स इनिशिएटिव्हद्वारे लष्करी मदतीचा काही भाग उपग्रह संप्रेषण प्रणालीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाईल, ज्यामध्ये एलन मस्क तसेच NASA यांच्या मालकीची गंभीर SpaceX Starlink उपग्रह नेटवर्क प्रणाली समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.