തിരുവനന്തപുരം : കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 28-ാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ 'സ്‌പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ' അവാർഡ് നൽകി കെനിയന്‍ സംവിധായിക വനൂരി കഹിയുവിനെ ആദരിക്കും (IFFK 2023 Spirit of cinema award Wanuri Kahiu Kenyan film director). ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് നിശാഗന്ധിയില്‍ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ വനൂരി കഹിയു പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവാർഡ് തുക (Kenyan film director Wanuri Kahiu won Spirit of Cinema award in IFFK 2023).