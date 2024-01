ഓരോ വര്‍ഷവും ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തുന്ന മാലിന്യത്തിന്‍റെ തോതില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വര്‍ദ്ധനവ് വിലയിരുത്തി പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് മാലിന്യം സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി(Decides To Open A New counter at Tvpm For Waste Collection). ഇതോടെ വീടുകളിലുള്ള എല്ലാ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും നേരിട്ട് വീട്ടുകാര്‍ക്കു തന്നെ കൗണ്ടറിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നിലവില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി മാത്രമാണ് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ മാലിന്യ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.