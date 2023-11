അതുനല്‍കിയതാവട്ടെ ശ്രീലങ്കന്‍ സ്‌പിന്‍ ഇതിഹാസം മുത്തയ്യ മുരളീധരനും. "അതവന്‍റെ കളിയോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ്. ഒരിക്കൽ അത് നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ പിന്നെ വിരാട് കോലിയില്ല. കളത്തിന് പുറത്തെ കോലി ഒരു മാന്യനാണ്. ഏറെ ശാന്തനായ വ്യക്തി. കോലിയെ കോലിയാക്കിയത് ഇതേ ആക്രമണോത്സുകതയാണ്" എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ വാക്കുകള്‍ (Muttiah Muralitharan wants Virat Kohli to continue being aggressive).