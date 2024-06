ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് മനുഷ്യ വിസർജ്യമുൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യം നിറച്ച ബലൂണുകൾ അയച്ച് ഉത്തര കൊറിയ - Balloons Carrying Trash

ETV Bharat / international

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് മനുഷ്യ വിസർജ്യമുൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യം നിറച്ച ബലൂണുകൾ അയച്ച് ഉത്തര കൊറിയ - Balloons Carrying Trash

By ETV Bharat Kerala Team

North Korea Sent Balloons Filled With Garbage To South Korea ( ANI )