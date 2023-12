മുംബൈ : ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്‍റെ മൂന്നാം ദിനത്തില്‍ തന്നെ ഇന്ത്യ തോല്‍വി സമ്മതിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഞെട്ടല്‍ ചെറുതല്ല (India vs South Africa 1st Test). സെഞ്ചൂറിയനില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്നിങ്‌സിനും 32 റണ്‍സിനുമായിരുന്നു സന്ദര്‍ശകര്‍ പരാജയം സമ്മതിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പര്യടനത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്‍റെ തയ്യാറെടുപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ഇക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. പരമ്പരയ്‌ക്ക് മുന്നോടിയായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പരിശീലന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായാണ് സുനില്‍ ഗവാസ്‌കർ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻട്രാ-സ്ക്വാഡ് മത്സരങ്ങള്‍ വെറും 'തമാശ' ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു (Sunil Gavaskar slams Rohit Sharma Led Indian Cricket Team for not playing practice matches before Centurion Test)