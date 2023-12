മുംബൈ : ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലേക്ക് പേസര്‍ ആവേശ് ഖാനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ബിസിസിഐ (India vs South Africa 2nd Test). പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌ക്വാഡില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ വെറ്ററന്‍ പേസര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് പകരക്കാരനായാണ് അവേശിനെ ടീമിലേക്ക് ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് (Avesh Khan replaces Mohammed Shami in India squad for 2nd Test vs South Africa).