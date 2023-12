ടെസ്റ്റിലും അവന് മികച്ച രീതിയില്‍ പന്തെറിയാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. പ്രോട്ടീസ് ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് അനായാസം ബൗണ്ടറികള്‍ നേടാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറെ പന്തുകളാണ് പ്രസിദ്ധും ശാര്‍ദുലും എറിഞ്ഞത് (Salman Butt says India should have picked Arshdeep Singh over Prasidh Krishna or Shardul Thakur in test Squad against South Africa).