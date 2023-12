മുംബൈ : ഒരു ബാറ്റര്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ (Rohit Sharma) പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് മുന്‍ താരവും കമന്‍റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ (Sanjay Manjrekar on Rohit Sharma). ഇടങ്കയ്യന്‍ പേസര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ രോഹിത് ശര്‍മ പതറിയിരുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ പറയുന്നത് (Rohit Sharma against left hand bowlers).

അതേസമയം ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള വിശ്രമം അവസാനിപ്പിച്ച രോഹിത് നിലവില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് (India vs South Africa test). രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പരയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരെ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്.

ഡിസംബര്‍ 26-ന് സെഞ്ചൂറിയനിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. ജനുവരി 3 മുതല്‍ 7 വരെ കേപ്‌ടൗണിലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റും അരങ്ങേറും (Ind vs SA test schedule). പരമ്പരയില്‍ രോഹിത്തിന്‍റെ പ്രകടത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വമ്പന്‍ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ടീമിനെതിരെയുള്ള 36-കാരന്‍റെ മികച്ച ടെസ്റ്റ് റെക്കോഡാണ് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നത്. ഇതേവരെ കളിച്ച ഒമ്പത് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 42.37 ശരാശരിയിൽ 678 റൺസാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത് (Rohit Sharma in test against South Africa).