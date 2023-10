മുംബൈ: ഇതിഹാസ താരം സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറും (Sachin Tendulkar) മുംബൈയിലെ വിഖ്യാതമായ വാങ്കഡെ (Wankhede Stadium) സ്റ്റേഡിയവും തമ്മില്‍ വലിയ ബന്ധമാണുള്ളത്. ക്രിക്കറ്റ് ദൈവമെന്ന് വിശേഷണമുള്ള സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ കരിയറിലെ പല ഐതിഹാസിക ഇന്നിങ്സുകള്‍ക്കും അരങ്ങായത് വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയമാണ്. ഇനി എന്നും വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സച്ചിനുണ്ടാവും. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ പൂർണകായ പ്രതിമ നാളെ (നവംബർ ഒന്നിന്) വാങ്കഡെയില്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും (Sachin Tendulkar's statue to be inaugurated at Wankhede Stadium).