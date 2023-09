ഹാങ്‌ചോ: ലോക ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പന്‍ റെക്കോഡുകള്‍ മാറ്റി എഴുതി ചരിത്രത്തിലിടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിലെ (Asian Games 2023) നേപ്പാള്‍-മംഗോളിയ (Records in Nepal vs Mongolia T20I) മത്സരം. ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയ നേപ്പാള്‍ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്‌ടത്തില്‍ 314 റണ്‍സാണ് അടിച്ച് കൂട്ടിയത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോറാണിത് (Highest totals in T20Is).