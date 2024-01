ബെംഗളൂരു : അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയില്‍ മിന്നും പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്(India vs Afghanistan T20I) മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയില്‍ കളിച്ച രണ്ട് ടി20കളിലും തകര്‍പ്പന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കാന്‍ ആതിഥേയര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്നാണ് മൂന്നാം ടി20 നടക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം പ്രസ്‌തുത റെക്കോഡ് പങ്കിടുകയാണ് ഇന്ത്യ. എട്ട് തവണ വീതമാണ് ഇതേവരെ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമുകള്‍ ടി20 പരമ്പരയില്‍ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ സമ്പൂര്‍ണ തോല്‍വിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ടുള്ളത് (Indian On Verge Of Beating Pakistan To Major T20I Feat).