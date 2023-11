അഹമ്മദാബാദ്: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യയ്‌ക്കായുള്ള മിന്നും പ്രകടനത്തിന് സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലിയ്‌ക്ക് സ്‌നേഹ സമ്മാനവുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. അഹമ്മദാബാദില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ ഫൈനല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി വിരാട് കോലിക്ക് താന്‍ ഒപ്പിട്ട ജഴ്‌സിയാണ് സച്ചിന്‍ നല്‍കിയത് (Sachin Tendulkar gives gift to Virat Kohli Ahead Of India vs Australia Cricket World Cup 2023 Final).