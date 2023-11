അഹമ്മദാബാദ്: ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന ക്യാപ്റ്റനെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma becomes highest Runs scoring captain in single World Cup edition). ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2023-ന്‍റെ ഫൈനലില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് (India vs Australia Cricket World Cup 2023) എതിരായ പ്രകടനത്തോടെയാണ് രോഹിത് (Rohit Sharma) റെക്കോഡിട്ടത്. മത്സരത്തില്‍ 31 പന്തില്‍ നാല് ഫോറുകളും മൂന്ന് സിക്‌സും സഹിതം 47 റണ്‍സാണ് ഹിറ്റ്‌മാന്‍ അടിച്ചെടുത്തത്.

ഇതടക്കം ഈ ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) 11 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്നായി രോഹിത്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് ആകെ 597 റണ്‍സാണ് (Rohit Sharma Runs In Cricket World Cup 2023). ഹിറ്റ്‌മാന്‍റെ ഈ പ്രകടനത്തോടെ ന്യൂസിലന്‍ഡ് നായകന്‍ കെയ്‌ന്‍ വില്യംസണ്‍ (Kane Williamson) 2019-ലെ ലോകകപ്പില്‍ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോഡാണ് പഴങ്കഥയായത് (Rohit Sharma breaks Kane Williamson record for most runs by a captain single World Cup edition). അന്ന് 578 റണ്‍സടിച്ചതായിരുന്നു വില്യംസണിന്‍റെ റെക്കോഡ്.