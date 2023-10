നെറ്റ്‌ റണ്‍ റേറ്റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിവീസ് ഇന്ത്യയെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താക്കിയത്. ഇതോടെ ഇന്ന് വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് നെറ്റ്‌ റണ്‍ റേറ്റിനെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കാം. ഇപ്പോഴിതാ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma on India vs New Zealand Cricket World Cup 2023 match).