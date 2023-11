കൊല്‍ക്കത്ത: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് (India vs South Africa) എതിരായ മത്സരത്തിന് തന്‍റെ 35-ാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലി (Virat kohli) ഇറങ്ങിയത്. മത്സരത്തില്‍ 121 പന്തുകളില്‍ 101 റണ്‍സെടുത്ത വിരാട് കോലി പുറത്താവാതെ നിന്നിരുന്നു. ഇതോടെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ തന്‍റെ പേര് ചേര്‍ക്കാനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു (ODI century on birthday Virat kolhi in elite list).