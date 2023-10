ചെന്നൈ : ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023 ) അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ന്യൂസിലന്‍ഡിന് ബാറ്റിങ് (New Zealand vs Afghanistan Toss Report). ടോസ് നേടിയ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ നായകന്‍ ഹഷ്‌മത്തുള്ള ഷാഹിദി (Hashmatullah Shahidi ) ബോളിങ് തിരഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ മഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ആദ്യം ബോള്‍ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ നായകന്‍ പറഞ്ഞു.

കളി ലൈവായി കാണാന്‍ (Where to watch New Zealand vs Afghanistan Cricket World Cup 2023 match): ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ന്യൂസിലന്‍ഡ് vs അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ മത്സരം ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളിലൂടെയാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ മത്സരം ഡിസ്‌നി+ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.