പ്രോട്ടീസിനെതിരായ ഡച്ച് വിപ്ലവത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചവരില്‍ പ്രധാനികളില്‍ അവരുടെ തന്നെ മുന്‍ താരങ്ങളുമുണ്ടെന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ്. പ്രോട്ടീസിനായി അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിലും ജൂനിയര്‍ ലെവലില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിലവില്‍ ഡച്ച് ടീമിനായി കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെ അറിയാം (South African Origin players who play for the Netherlands in Cricket World Cup 2023)...