ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും (India vs Afghanistan) ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) മുഖാമുഖം പോരടിക്കാനെത്തിയപ്പോള്‍ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പോയത് വിരാട് കോലി (Virat Kohli) നവീന്‍ ഉള്‍ ഹഖ് (Naveen Ul Haq) എന്നിവരിലേക്കായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലില്‍ ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ കൊമ്പുകോര്‍ക്കലും പിന്നീട് ആ സംഭവത്തില്‍ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍റ്‌സ് ടീം മെന്‍ററായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ഇടപെട്ടതുമെല്ലാം ആരാധകര്‍ മറന്നിട്ടില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലില്‍ ഏകന സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍റ്‌സ് (Lucknow Super Giants) റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ (Royal Challengers Bangalore) മത്സരത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു താരങ്ങള്‍ തമ്മിലുടക്കിയത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ കളിക്കളത്തില്‍ നിന്നും ഇരു താരങ്ങളും കൈ കൊടുത്താണ് പിരിഞ്ഞത്. ഈ സമയം കമന്‍ററി ബോക്‌സിലുണ്ടായിരുന്ന ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ഇരു താരങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റത്തില്‍ പ്രതികരണം നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. മൈതാനത്തില്‍ പോരടിച്ചോളൂ എന്നാല്‍, മൈതാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഗൗതം ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞത് (Gautam Gambhir Reacts on Hug Between Virat Kohli and Naveen ul Haq).