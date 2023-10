ന്യൂഡല്‍ഹി : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ (India vs Afghanistan) പോരാട്ടത്തിന് മുന്‍പ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വാദകര്‍ കാത്തിരുന്നത് വിരാട് കോലിയും (Virat Kohli) നവീന്‍ ഉല്‍ ഹഖും (Naveen Ul Haq) നേര്‍ക്കുനേര്‍ വീണ്ടുമെത്തുമ്പോള്‍ എന്താകും മൈതാനത്ത് സംഭവിക്കുക എന്നറിയാനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ (Royal Challengers Bangalore) താരമായിരുന്ന കോലിയും ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍റ്‌സ് (Lucknow Super Giants) താരമായ നവീനും തമ്മിലൊന്ന് ഉടക്കിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇരു താരങ്ങളും ആദ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന മത്സരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാന്‍ പോരാട്ടത്തിന് അത്രത്തോളം ഹൈപ്പ് തന്നെ ലഭിച്ചു (Virat Kohli And Naveen Ul Haq Feud at IPL).