അഹമ്മദാബാദ് : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യന്‍ ടീം കപ്പുയര്‍ത്താന്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രാര്‍ഥനയുമായി ആരാധകര്‍ (Fans Pray For Indian Cricket Team). ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്‍റെ ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞും താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പിടിച്ചുമാണ് പലയിടങ്ങളിലും ആരാധകര്‍ പ്രാര്‍ഥന നടത്തുന്നത്. വാരണസി, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യന്‍ ജയത്തിന് വേണ്ടി ആരാധകര്‍ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, അഹമ്മദാബാദില്‍ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഫൈനല്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലുകളിലൂടെ കാണാന്‍ സാധിക്കും (Where To Watch India vs Australia Final). കൂടാതെ, ഡിസ്‌നി+ഹോട്‌സ്റ്റാറിലും മത്സരത്തിന്‍റെ സൗജന്യ സ്ട്രീമിങ്ങുണ്ട്.