അഹമ്മദാബാദ് : പരിശീലകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന് വേണ്ടിയുമാണ് തങ്ങള്‍ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്‌റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma Wants India To Win World Cup For Rahul Dravid). രോഹിത്-ദ്രാവിഡ് സഖ്യത്തിന്‍റെ കീഴില്‍ തോല്‍വി അറിയാതെയാണ് ടീം ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്‍റെ (Cricket World Cup 2023) ഫൈനലിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് ചെയ്‌തത്. ഫൈനലില്‍ കരുത്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിനെ നേരിടാനിറങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പാണ് രോഹിത് ശര്‍മയുടെ പ്രതികരണം (India vs Australia Final).