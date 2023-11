കൊല്‍ക്കത്ത : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് (Cricket World Cup 2023) സെമി പ്രവേശനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന മത്സരത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ ഇറങ്ങുന്നു. ഇന്ന് (നവംബര്‍ 11) നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് എതിരാളികള്‍ (Pakistan vs England). കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ടിനാണ് മത്സരം.

നിലവില്‍ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലെ അഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ (Cricket World Cup 2023 Points Table). ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ മറികടന്ന് സെമി ഫൈനലില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കണമെങ്കില്‍ പാക് പടയ്‌ക്ക് ഇന്ന് 287 റണ്‍സിന്‍റെയെങ്കിലും വമ്പന്‍ ജയം സ്വന്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് (How Pakistan Can Qualify For World Cup Semi Final). രണ്ടാമതാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെങ്കില്‍ അവരുടെ സെമി പ്രതീക്ഷകള്‍ അതോടെ അവസാനിക്കും.