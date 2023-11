ബെംഗളൂരു: ഇലക്‌ട്രോണിക് സിറ്റിയിലെ ടിസിഎസ് കമ്പനിക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി. കമ്പനിയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരിയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കമ്പനിയോടുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് ഹൂബ്ലി സ്വദേശിയായ മുൻ ജീവനക്കാരി ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ടിസിഎസ് കമ്പനിയുടെ ബി ബ്ലോക്കിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത് (TCS gets a hoax bomb threat call from its woman ex employee in Bengaluru).