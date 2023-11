കൊച്ചി: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി കോതമംഗലം പൊലീസ് അറിയിച്ചു.(Man arrested for making hoax bomb call to police station in Ernakulam) കോതമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെ ഭീതിയിലാക്കിയ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി ഫോൺ കോളിന് പിന്നിൽ ഹനീഫ എന്ന ആളാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഫോൺ കോൾ പിന്തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. താൻ നിൽക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 53 കിലോ മീറ്റർ പരിധിയിലായി വരുന്ന കോതമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബോംബ് വച്ചെന്നാണ് ഇയാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്.