ന്യൂഡൽഹി : ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (One Nation One Election In India) എന്ന ആശയം രാജ്യത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി (Congress Leader Rahul Gandhi MP). രാജ്യത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മുൻ രാഷ്‌ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്‍റെ (Ram Nath Kovind Former President of India) നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്രം ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്‍റെ വിമര്‍ശനം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്.

'ഇന്ത്യ, അതായത് ഭാരതം, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ്. ഒരു രാഷ്‌ട്രം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം രാജ്യത്തിന്‍റേയും അതിന്‍റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടേയും മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്' - രാഹുല്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.