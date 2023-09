ന്യൂഡൽഹി : 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' (One Nation One Election) സംബന്ധിച്ച് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഉന്നതതല സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍ മുൻ രാഷ്‌ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായി (Ram Nath Kovind Former President of India) കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. കേന്ദ്ര നിമയ മന്ത്രാലയം എട്ടംഗ സമിതിയെ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സമിതിക്ക് മുന്‍പാകെയുള്ള അജണ്ട സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നിയമ സെക്രട്ടറി നിതൻ ചന്ദ്ര, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി റീത്ത വസിഷ്‌ഠ തുടങ്ങിയവര്‍ സന്ദർശിച്ചത് (One Nation One Election Discussion).

ഉന്നതതല സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് നിതൻ ചന്ദ്ര. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യ, ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമ, അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിന്‍റെ ചുമതല കൂടിയുണ്ട് വസിഷ്‌ഠയ്‌ക്ക്.