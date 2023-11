രക്ഷിക്കാനെന്ന വ്യാജേന മോഷണം ; പണം അപഹരിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ : ശബരിമല ദർശനത്തിനായി പോയവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ രക്ഷിക്കാനെന്ന വ്യാജേനയെത്തിയയാൾ (Stealing under the guise of rescue) വാഹനത്തിന്‍റെ ഡ്രൈവറുടെ പണവും രേഖകളുമടങ്ങിയ പേഴ്‌സ്‌ മോഷ്‌ടിച്ചു. നവംബര്‍ 18ന് പുലർച്ചെ ആയിരുന്നു സംഭവം.